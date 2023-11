Roma, Smalling accetta le terapie mediche: ecco quando può tornare in campo

Mourinho potrà riabbracciare Smalling nel mese di dicembre. L'ex Manchester United con molta probabilità salterà il match contro l'Udinese , ma può tornare con il Sassuolo o il Bologna. Secondo quanto riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero il difensore centrale ha accettato di sottoporsi a delle terapie mediche che possono risolvere il problema al tendine rotuleo nel giro 15/20 giorni. La svolta è arrivata dopo la risonanza magnetica effettuata a Villa Stuart qualche giorno fa. Nelle prossime settimane le sue condizioni dovrebbero migliorare e potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. Mourinho lo aspetta per poter avere più alternative in difesa. Il pacchetto arretrato ad oggi è composto solamente da Mancini , Llorente e Ndicka. Smalling è assente da quasi tre mesi: l'ultima partita giocata è quella con il Milan alla terza giornata.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.