Problemi in casa Roma al 49'. Lorenzo Pellegrini, infatti, ha riportato un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait all'inizio della ripresa contro lo Slovan Bratislava. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sull'infortunio del numero 7, tornato titolare in campo europeo nella serata all'Olimpico. Al suo posto è entrato Soulé e la fascia è passata a Pisilli, per la prima volta capitano della Roma. Una "prima" fortunata per il centrocampista romano e romanista, autore del gol del 3-0 pochi minuti dopo.