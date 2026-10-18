Ultimo e Ludwig scatenati in curva Sud durante Roma-Genoa: il video diventa virale

Nessuna pausa per la Roma che deve già iniziare a preparare la sfida già delicata contro lo Slovan Bratislava di martedì sera. Gian Piero Gasperini tornerà a parlare in conferenza stampa domani, lunedì 19 ottobre, alle ore 13:30 alla vigilia del match di Champions. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti presentando la partita e aggiornando la questione infortunati con Dybala che potrebbe tornare almeno in panchina. In seguito, alle ore 15, inizierà la rifinitura a Trigoria con i primi quindici minuti che saranno aperti anche alla stampa. La Roma deve assolutamente portare a casa punti importanti dopo le prime due gare di Champions in cui (immeritatamente) ne ha racimolato solamente uno.