La Roma prepara il match contro lo Slovan: domani ci sarà il secondo appuntamento interno di questa Champions. I giallorossi vogliono la prima vittoria. Oggi, c'è la conferenza stampa di Gasperini. Che parlerà e presenterà il match. Ma non sarà solo. Insieme a lui, anche Pellegrini. Lorenzo è tornato a regime da poche settimane. Serve ancora tempo prima di tornare al top. Contro il Genoa è entrato nel secondo tempo e ha contribuito a portare a casa i tre punti. Domani si candida ad una maglia da titolare. Magari in un altro ruolo.