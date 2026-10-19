I due parleranno alla vigilia del terzo appuntamento di Champions
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La Roma prepara il match contro lo Slovan: domani ci sarà il secondo appuntamento interno di questa Champions. I giallorossi vogliono la prima vittoria. Oggi, c'è la conferenza stampa di Gasperini. Che parlerà e presenterà il match. Ma non sarà solo. Insieme a lui, anche Pellegrini. Lorenzo è tornato a regime da poche settimane. Serve ancora tempo prima di tornare al top. Contro il Genoa è entrato nel secondo tempo e ha contribuito a portare a casa i tre punti. Domani si candida ad una maglia da titolare. Magari in un altro ruolo.
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