Minuti di tensione nel settore ospiti dell'Olimpico occupato dagli ultras dello Slovan Bratislava. Verso il 55', dopo il lancio di diversi oggetti verso la curva Nord, diversi agenti della Polizia sono stati costretti a intervenire per sedare il caos e bloccare diversi tifosi che erano arrivati fino al vetro che divide i due settori. Gli ultras dello Slovan, però, hanno continuato a caricare i poliziotti nonostante scudi e manganelli e hanno anche sottratto un casco e uno scudo agli agenti. Caos e scontri che sono continuati almeno per altri 10 minuti, con un membro delle Forze dell'Ordine che è anche rimasto ferito.