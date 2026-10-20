La Roma va a caccia della prima vittoria in Champions League. Gasperini dovrà rinunciare a Svilar, Cristante, Koné e Dybala. Rispetto alla gara di campionato col Genoa torna a disposizione solamente Malen che questa sera giocherà titolare, alle sue spalle Soulé e Pellegrini. Possibile turno di riposo per Ndicka. Sulla destra ballottaggio aperto tra Molina e Lulli.

Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

LEGGO

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini