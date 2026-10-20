Balerdi pronto per giocare al centro della difesa. Tornano dal primo minuto Mancini, Wesley e Pellegrini
Roma-Slovan, le probabili formazioni: Mancini titolare, Soulé-Pellegrini dietro Malen
La Roma va a caccia della prima vittoria in Champions League. Gasperini dovrà rinunciare a Svilar, Cristante, Koné e Dybala. Rispetto alla gara di campionato col Genoa torna a disposizione solamente Malen che questa sera giocherà titolare, alle sue spalle Soulé e Pellegrini. Possibile turno di riposo per Ndicka. Sulla destra ballottaggio aperto tra Molina e Lulli.
Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioniIL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
IL TEMPO
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
IL CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
LEGGO
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
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