I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30
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Terza partita di Champions League. La Roma cerca la prima vittoria dopo il pari col Fenerbahce e il rocambolesco ko contro il Real Madrid. Attesi oltre 60mila spettatori all'Olimpico per il match contro lo Slovan Bratislava. Biglietti ancora disponibili per i settori hospitality. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli. Fino al fischio d'inizio ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire da tre ore prima del fischio di inizio, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.
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