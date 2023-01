Roma, Slot su Wijnaldum: “Il suo ritorno al Feyenoord al momento è irrealistico”

Il tecnico del Feyenoord Arne Slot, intervistato dal portale olandese AD, ha parlato dei possibili ritorni di Georginio Wijnaldum e Stefan De Vrij. Entrambi hanno iniziato le loro carriere nelle giovanili nel club del De Kuip ma gli stipendi che percepiscono al momento in Serie A non offrono margini di manovra come ammesso da Slot stesso: "Non possiamo avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club. Ecco perché i nomi di De Vrij e Wijnaldum sono assolutamente irrealistici al momento". Questo il primo commento del tecnico olandese che poi conclude: "Semplicemente impossibile arrivare a loro. Ma in qualche modo in futuro dobbiamo essere in grado di attrarre giocatori che hanno vinto titoli altrove".