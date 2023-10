Roma-Slavia Praga, Smalling fuori dai convocati. Out anche Spinazzola

Un'altra tribuna per Smalling che non ha ancora recuperato del tutto dal problema al tendine. L'inglese si è allenato con il gruppo in settimana, ma non è ancora a disposizione per giocare e Mourinho ha deciso di lasciarlo fuori dai convocati. Lex Manchester United non gioca dal 1 settembre contro il Milan. Out anche Spinazzola che ieri non ha svolto la sessione in gruppo per un affaticamento. José spera di avere entrambi per la delicata sfida di domenica a San Siro contro l'Inter. Recupera Llorente che parte dal 1' contro lo Slavia. Difficile vedere contro i nerazzurri Renato Sanches e Dybala.