Roma-Slavia Praga, iniziata la vendita libera dei biglietti: si parte da 23 euro

La Roma, in queste settimane, sta vivendo un vero e proprio tour de force che la vede impegnata sia in campionato che in Europa League. Il prossimo giovedì 26 ottobre, alle 21.00. i giallorossi ospiteranno all'Olimpico lo Slavia Praga, per la terza giornata del gruppo G. Come comunicato dalla stessa società, a partire dalle ore 12 di oggi ha preso il via la vendita libera. I prezzi dei tagliandi partono dai 23 euro per la Curva Nord, mentre per i Distinti si sale a 25 euro. La Sud, invece, costa 28 euro. Prezzi abbastanza bassi anche per quanto riguarda la Tribuna Tevere, sui 43 euro, e la Montemario, sui 46 euro. Sono previste riduzioni per gli Under 18 nei settori Parterre Nord-Sud e nella Monte Mario Top Nord e Laterale Nord.