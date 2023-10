Roma-Slavia Praga: l’incubo Vavra stasera sarà ospite all’Olimpico

Ci sarà Jiri Vavra per il ritorno all’Olimpico 27 anni dopo l’impresa che lo Slavia Praga ha anche celebrato con un lungo video sui propri social. Per chi non lo sappia. Vavra, oggi magazziniere per l'Azienda dei tram di Praga appesantito dagli anni, è l’eroe per caso dei tifosi dello Slavia nati prima del 1996. Quando la Roma di Mazzone e Giannini passò dall’illusione di una rimonta, buona per entrare in una semifinale di Coppa Uefa, alla delusione determinata dal tiro del panchinaro Vavra ai supplementari. Stasera l'ex centrocampista sarà in tribuna, invitato ovviamente non dalla Roma ma dallo Slavia Praga. L'azione del gol è sempre davanti ai suoi occhi come ricorda in una intervista a Sport.cz: "E chi lo dimentica, è stato il gol più importante della mia vita. Me lo ricordano ancora tanti tifosi magari più anziani. Honza Stejskal ha calciato, Jirka Štajner ha allungato la palla, io l'ho preso e ho tirato senza guarda. Poi ho visto il pallone entrare. Non ci credevo dopo il loro 3-0. Non ci credeva nessuno. So che molti laziali erano felici" . Ricorda anche l'atmosfera allo stadio. "Era una bolgia, ma in quel momento solo silenzio. Era completamente sgomento e finito. Mancavano dieci minuti ma ormai era fatta"