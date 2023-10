Roma-Slavia Praga, la moviola: giallo a Ndicka per fallo su Provod

La Roma scende in campo contro lo Slavia Praga per un match che può dire tanto in ottica qualificazione. Entrambe le squadre, infatti, sono appaiate in testa al girone a punteggio pieno e sono le candidate a giocarsi il primo posto fino alla fine. L'arbitro della sfida è il norvergese Eskas. Gli assistenti sono Engan e Bashevkin. Il quarto uomo è Hagenes. In sala Var il tedesco Dankert insieme all'Avar Millot.