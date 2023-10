Roma-Slavia Praga, coreografia vietata ai cechi. La risposta della Curva Sud

Sono attesi circa 4000 tifosi cechi questa sera allo stadio Olimpico. Dopo 27 anni di distanza Lo Slavia Praga torna ad affrontare la Roma e per l'occasione i sostenitori della formazione di Trpisovsky avevano anche organizzato una scenografia che però è stata vietata dalla Polizia. Questo il comunicato della curva: "Avevamo preparato una coreografia con la scritta “Ave Slavia”, l’abbiamo preparata per mesi ma le forze dell'ordine pensavano che deridesse Giulio Cesare. Non era il nostro intento ed è una decisione assurda". La foto dell'imperatore romano sarà comunque sulle maglie dei tantissimi tifosi cechi che in queste ore stanno popolando la Capitale. Lorenzo Contucci, noto legale della Curva Sud, ha riportato il pensiero degli ultras giallorossi: "I gruppi della Curva Sud, mio tramite, tengono a far sapere alla Questura di Roma che non si ritengono assolutamente offesi dalla coreografia dei tifosi dello Slavia Praga, che peraltro già conoscono". Nel pomeriggio circa 500 tifosi cechi si sono radunati al Colosseo e andranno verso lo stadio in corteo.