Roma-Slavia, Bove in gol dopo 43″: è il più veloce in Europa League dei giallorossi

La Roma ha subito sbloccato il match contro lo Slavia Praga. Dopo 43 secondi esatti ci ha pensato Edoardo Bove a mettere il match in discesa. Come riportato da OptaPaolo, la marcatura del centrocampista giallorosso è il gol più veloce segnato da un giocatore della Roma in Europa League. Con il suo splendido destro a giro, Bove ha battuto anche i 57 secondi fatti registrare da Mkhitaryan contro il Cluj il 5 novembre del 2020. La rete del numero 52 giallorosso batte di un soffio anche il gol di El Shaarawy contro il Chelsea in Champions League. Il Faraone, con i suoi 44 secondi, detiene il record per il gol più veloce segnato nella storia della Roma nella prima competizione europea.