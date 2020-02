Roma-Siviglia, info biglietti: al via lunedì la vendita dei tagliandi

Di questa mattina la notizia del sorteggio di Europa League. Ad attendere la Roma agli ottavi di finale ci sarà il Siviglia di Monchi e come riporta il club giallorosso, dalle 15:00 di lunedì 2 marzo (in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria nazionale connessa alla diffusione del c.d. “COVID-19” le modalità di vendita potrebbero subire modifiche nel caso di emanazione di provvedimenti ufficiali da parte delle Autorità competenti) partirà la prima delle fasi di vendita dei biglietti per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. La gara si giocherà giovedì 19 marzo alle ore 21:00.

CALENDARIO FASI DI VENDITA

Prelazione per abbonati Europa League 2019/20: dalle ore 15:00 di lunedì 2 alle ore 11.59 di giovedì 5 marzo 2020

Vendita libera settori GA: dalle ore 12:00 di giovedì 5 marzo 2020

Vendita libera settori PREMIUM: dalle ore 15:00 di lunedì 2 marzo 2020

PRELAZIONE ABBONATI EUROPA LEAGUE 19/20

Gli abbonati UEL 19/20 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto di abbonamento, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 2 fino alle ore 11.59 di giovedì 5 marzo , usufruendo di uno sconto del 20% rispetto al prezzo intero applicato in vendita libera. Lo sconto non è cumulabile con le riduzioni standard Under 14, Junior Club e Famiglia.

Per esercitare la prelazione online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR o il numero dell’abbonamento e la data di nascita. Presso i punti vendita dovrà essere esibito l’abbonamento stesso (codice PNR o tessera stampata) ed un valido documento d’identità.

Non sarà possibile esercitare la prelazione online per gli abbonamenti famiglia.

PROMO ABBONATI STAGIONE 2019/20

Gli abbonati AS Roma per la Serie A 19/20 e gli abbonati UEL 19/20 che non hanno confermato il proprio posto in prelazione, a partire dalle ore 12.00 di giovedì 5 marzo e fino alle ore 18:00 di mercoledì 11 marzo 2020, potranno usufruire di uno sconto del 20% rispetto al prezzo intero su tutti i posti disponibili.

Lo sconto non è cumulabile con le riduzioni standard Under 14, Junior Club e Famiglia.

Ogni codice abbonamento conferisce il diritto all’acquisto di un solo biglietto a prezzo scontato. La Promo sarà disponibile su tutti i canali di vendita di AS Roma.

Per l’acquisto online sarà sufficiente selezionare la tariffa scontata nella scheda anagrafica e validarla inserendo il proprio codice abbonamento (PNR o numero tessera stampata) prima di procedere al pagamento.

RIDUZIONI TRIBUNA TEVERE

Under 14: sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006.

Junior Club: sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002).

Pacchetto Famiglia: tariffe speciali dedicate alle famiglie. Sconto del 30% per l’adulto e 40% per l’Under 14. Il pacchetto minimo prevede l’acquisto contestuale di almeno 2 biglietti (pacchetto minimo obbligatorio 1 Adulto + 1 Under 14).

ALTRE RIDUZIONI

Ridotto Disabili o Invalidi 100% con accompagnatore: questa tipologia di biglietti è acquistabile esclusivamente presso gli AS Roma Store e il Call Center AS Roma.

MODALITA’ E LIMITAZIONI

Il settore Distinti Nord sarà disponibile solo in caso di esaurimento del settore Distinti Sud.

Il Settore Ospiti (ingressi 50-52) è riservato esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita avverrà direttamente a cura del club ospite attraverso modalità e canali da esso stabiliti. Per i tifosi nati nella nazione di provenienza della squadra ospite è inibito l’acquisto dei settori locali attraverso i canali ufficiali AS Roma.

Per questa partita sarà consentito il cambio utilizzatore ai soli biglietti a tariffa “Intero”, “ Promo Abbonati” e “Accompagnatori disabili”.

Tutti i biglietti acquistati con le riduzioni ordinarie non potranno usufruire della procedura di cambio utilizzatore.

Per acquistare biglietti presso i punti vendita è obbligatorio esibire un valido documento d’identità da parte dell’acquirente. Per eventuali altri intestatari è sufficiente una fotocopia del documento.

Potranno essere acquistati massimo 4 biglietti a persona.

L’AS Roma raccomanda e consiglia di non acquistare tagliandi d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali.