Roma-Siviglia a porte chiuse, Lopetegui: “Seguiamo le indicazioni delle autorità”

Julien Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida esterna di Liga contro l’Atletico Madrid. L’allenatore si è espresso anche su quella che sarà la sfida con la Roma in uno Stadio Olimpico a porte chiuse dopo le disposizioni governative italiane per l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Siamo tutti spettatori in questa situazione. Ci sono delle persone responsabili della sanità e dobbiamo fare quello che ci dicono. Preferiamo giocare con il pubblico però ci sono da seguire le linee guida delle autorità competenti“.

Vaclick è pronto per giocare?

“Siamo una squadra molto imprevedibile. Prenderemo una decisione in base a quello che vedremo. Vaclick sta meglio, domani prenderemo una decisione“.

Quale sarà il ricambio di Fernando?

“Siamo impegnati per cercare una soluzione. Vedremo come evolverà la situazione, la lesione non è piccola però speriamo bene“.