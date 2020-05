Roma, si va verso l’ok agli allenamenti. La Regione: “Aspettiamo chiarimenti dal Governo”

La Roma potrebbe tornare ad allenarsi a Trigoria. Rigorosamente in maniera individuale, ma pur sempre al centro sportivo Fulvio Bernardini. Dopo i proclami dei giorni scorsi di Fonseca e dei giocatori, in conferenza stampa ha parlato del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori: “Come Regione stiamo capendo come disciplinare allenamenti individuali di sport di squadre di società professionistiche. I nostri atteggiamenti rientrano in una collaborazione col Governo, che stabilisce le riaperture”. Qualora nelle prossime ore questi chiarimenti dovessero arrivare, il nuovo provvedimento potrebbe consentire alla Roma di tornare ad allenarsi a Trigoria dal 4 maggio.