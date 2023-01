Roma, si va verso il sold out anche a febbraio: già in 50 mila con Empoli e Verona

Pochi tagliandi per le uniche due gare in casa di campionato a febbraio. E' già sold out da tempo invece contro il Salisburgo

Olimpico pieno, e forse non fa nemmeno più notizia. Dopo i sold out con Genoa e Fiorentina lo stadio comincia ad andare verso il tutto esaurito anche in tutte le gare di febbraio. Contro Empoli, Verona e ovviamente Salisburgo si è già oltre i 50 mila spettatori tra abbonati e biglietti venduti. Considerato il trend e il fatto che mancano ancora 20 giorni alla prossima gara in casa ci sono pochi dubbi sul nuovo sold out. Con l'Empoli (sabato 4 alle 18) e col Verona (domenica 19 alle 20,45). Perché nel ritorno dei play off di Europa League contro il Salisburgo del 23 febbraio il tutto esaurito risale al 7 dicembre scorso. Da inizio stagione si è sempre andati oltre i 60 mila spettatori a partita. Se non è un record poco ci manca.