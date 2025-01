Frattesi-Roma, si può fare. Ghisolfi a Milano per Saelemaekers. Svilar, rinnovo vicino

Per il vice-Dovbyk si pensa anche a Fullkrug: il 31enne del West Ham e della nazionale tedesca non ha giocato con regolarità e i giallorossi vorrebbero chiudere l'affare in prestito

Dopo la scelta del Ceo (sarà Antonello, ex amministratore del settore corporate dell'Inter), è il momento dei rinnovi in casa Roma: uno dei primi è proprio quello di Mile Svilar, che da circa un anno si è preso la maglia da titolare e non l'ha più mollata. Parlando del suo futuro, l'ex Benfica ha risposto così: “Il mio contratto non scade tra tantissimo, ma c’è ancora tempo per parlare e ci incontreremo molto presto. Io sto molto bene qui e mi piace tutto: club, tifosi e società. Mile Svilar sta nella Roma e speriamo per tanto tempo. Ho grandi ambizioni, ma qui nella Roma”. Il contratto scade nel 2027 e la Roma vuole blindare il portiere fino al 2029 aumentando l'ingaggio che dovrebbe passare dai 900mila euro attuali a circa 2 milioni a stagione.