La Roma questa mattina è tornata ad allenarsi dopo qualche giorno di riposo concesso alla squadra da De Rossi dopo le fatiche del ritiro inglese. Nel mirino c'è ormai l'esordio in campionato contro il Cagliari in trasferta. Tra i primi ad arrivare c'è Paulo Dybala che prima di scendere in campo si lascia andare ad un "Buongiorno" pronunciato davanti alla telecamera che lo stava riprendendo. Insieme a lui Leandro Paredes. La Joya è al centro di numerose voci di mercato e non solo e all'Unipol Domus potrebbe essere escluso dall'undici titolare. Al suo posto è già pronto Soulé. Sotto al video pubblicato dai profili social ufficiali della Roma tantissimi messaggi per l'argentino: "Paulo non si tocca", "Paulo non fare scherzi, Roma ti ama".

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