Dopo la partita col Verona è previsto lo sprint da parte del club giallorosso
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Prima la partita contro il Verona poi la scelta sul prossimo direttore sportivo. Da lunedì partirà una settimana decisiva per il futuro dei giallorossi che a breve saluteranno Massara dopo poco meno di un anno dal suo arrivo e accoglieranno il nuovo ds. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il nome caldo è quello di D'Amico che è la prima scelta del club e di Gasperini. È pronto a salutare l'Atalanta che al suo posto ufficializzerà Giuntoli, pronto a firmare un contratto fino al 2029. Più distante Tognozzi che dovrebbe andare alla Juventus. Gasp e D'Amico hanno già lavorato insieme a Bergamo, i due hanno vinto l'Europa League nel 2023 e hanno già avuto un colloquio all'Olimpico prima del match tra Roma e Atalanta di aprile.
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