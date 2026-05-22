Prima la partita contro il Verona poi la scelta sul prossimo direttore sportivo. Da lunedì partirà una settimana decisiva per il futuro dei giallorossi che a breve saluteranno Massara dopo poco meno di un anno dal suo arrivo e accoglieranno il nuovo ds. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il nome caldo è quello di D'Amico che è la prima scelta del club e di Gasperini. È pronto a salutare l'Atalanta che al suo posto ufficializzerà Giuntoli, pronto a firmare un contratto fino al 2029. Più distante Tognozzi che dovrebbe andare alla Juventus. Gasp e D'Amico hanno già lavorato insieme a Bergamo, i due hanno vinto l'Europa League nel 2023 e hanno già avuto un colloquio all'Olimpico prima del match tra Roma e Atalanta di aprile.