Roma si ferma per… il Torino: bus incastrato e traffico bloccato – FOTO

Un viaggio per le vie di Roma tutt’altro che gradevole per il Torino. Il bus dei granata è stato infatti protagonista di uno spiacevole episodio stradale. Il pullman si è infilato in una stradina troppo stretta vicina a Via Virginio Orsini, in zona Lungotevere, rimanendo incastrato. Un poliziotto, che scortava il mezzo durante il viaggio, è dovuto scendere ed improvvisarsi “posteggiatore”, aiutando il pullman a fare su e giù in uno spazio strettissimo pur di riuscire ad entrare nella via.

Le responsabilità del piccolo inconveniente, che ha da subito creato problemi alla circolazione stradale della zona centrale della città, non sono tuttavia da attribuire all’autista: il bus, semplicemente, non riusciva ad immettersi a causa delle troppe auto parcheggiate in malo modo. Una pessima abitudine degli abitanti della Capitale di cui i giocatori del Torino hanno fatto le spese.