Roma, si ferma anche Fuzato: è il terzo stop dalla ripresa

Terzo stop per la Roma da quando sono ricominciati gli allenamenti a Trigoria. Dopo Pau Lopez (microfrattura al polso) e Perotti (fastidio muscolare) si è fermato anche il brasiliano Fuzato, terzo portiere. Ha avvertito un fastidio nella parte superiore della coscia, già in via di miglioramento, ma che invita comunque alla prudenza per non peggiorare la situazione, vista anche l’indisponibilità di Pau Lopez.

Quanti infortuni ha la Roma

Con i tre stop di questa settimana continua la stagione maledetta del club giallorosso che, fino a questo momento, è a quota 44. Una media di quasi 5 al mese, non pochi considerano che sono oltre due mesi che la Roma non gioca una partita ufficiale.