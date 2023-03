Roma, frattura alla mano per Belotti: sarà operato. Sassuolo a rischio

Andrea Belotti è costretto a fermarsi per infortunio. L'attaccante della Roma nel match con la Real Sociedad, in uno scontro di gioco, ha riportato una brutta contusione alla mano: in queste ore il Gallo ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato la frattura al quarto metacarpo della mano destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per cercare di ridurre la frattura. A questo punto la sua presenza contro il Sassuolo tra due giorni all'Olimpico è a forte rischio, ma non ancora totalmente da escludere. Per i giocatori di movimento è infatti possibile scendere in campo con un tutore al braccio o alla mano, come accaduto molto spesso anche in passato. Contro i neroverdi Mourinho era orientato a puntare su di lui, con molta probabilità dovrà rivedere i suoi piani.