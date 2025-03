Roma, si complica la permanenza di Saelemaekers: il Milan non riscatterà Abraham

In casa Milan è tempo di riflessioni. Dopo la sconfitta contro la Lazio, i rossoneri sono attesi oggi dalla sfida contro il Lecce al Via del Mare. Nel frattempo, arrivano novità di mercato: secondo quanto riportato da Teamtalk, il Milan ha deciso di non riscattare Tammy Abraham, che farà quindi ritorno alla Roma al termine della stagione. L’attaccante inglese, con molta probabilità, potrebbe non restare nella Capitale: su di lui c'è il forte interesse del West Ham, che cerca un rinforzo offensivo dopo la delusione Fullkrug. Questa scelta complica anche l'affare legato ad Alexis Saelemaekers. Il belga, attualmente in prestito secco ai giallorossi, sta vivendo una stagione da protagonista ma è ancora di proprietà dei rossoneri. Ghisolfi sperava di trovare una soluzione favorevole per trattenerlo a titolo definitivo. Tuttavia, con Tammy destinato a rientrare, il Milan potrebbe alzare le richieste per il cartellino del belga e la trattativa rischia di diventare più complicata.