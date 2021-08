Roma, si chiude il ritiro in Portogallo: nel pomeriggio il viaggio a Siviglia

Ultimo allenamento a Parchal questa mattina. Domani alle 22 l'amichevole con il Real Betis

Ultimo allenamento per la Roma in Portogallo. Questa mattina alle 11 i giallorossi si sono ritrovati all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal e hanno svolto l'ultima seduta prima della partenza per la Spagna. Con Cristante e Veretout rientrati ieri in gruppo e Shomurodov quasi pronto per aggregarsi, sono ormai tutti disposizione di Mourinho. A fine seduta lo Special One ha ripreso con un video la foto ricordo e ha scherzato con il preparatore dei portieri Nuno Santos: "Sei rimasto solo tu a lavorare". Oggi pomeriggio la squadra partirà in pullman, per un viaggio circa tre ore, verso Siviglia. Domani alle 22 i giallorossi affronteranno in amichevole il Betis per la Umbeatables Cup allo stadio Villamarìn. La Roma ha soggiornato in Algarve 12 giorni. Sabato notte rientrerà a Roma per svolgere l'ultimo spezzone del ritiro pre-campionato.