Roma, si avvicinano i rinnovi di Mancini e Cristante: ecco cosa manca

Bryan Cristante e Gianluca Mancini rappresentano due colonne della Roma: del passato recente, del presente e, probabilmente, anche del futuro. Negli ultimi anni il club giallorosso ha cambiato volto più volte, ma loro sono rimasti costanti, guidando la squadra attraverso fasi di trasformazione. Cristante è arrivato nel 2018, Mancini nel 2019: da allora, si sono affermati come simboli di continuità e leadership. Il difensore giallorosso ha fin da subito conquistato un ruolo da protagonista, mentre l'ex Milan, nonostante le critiche iniziali, ha saputo guadagnarsi la fiducia di tutti grazie alla qualità delle sue prestazioni e alla costanza in campo. Ciò che li distingue è soprattutto la presenza, dentro e fuori dal campo: sono leader nello spogliatoio e figure imprescindibili per la Roma che verrà. Nonostante non siano più giovanissimi, fanno parte di quello 'zoccolo duro' di cui parla sempre Gasperini, e continueranno a guidare i compagni negli anni a venire. Per quanto riguarda i contratti, entrambi sono in scadenza nel 2027: la volontà di rinnovare è chiara da entrambe le parti. La Roma vuole continuare con loro e loro vogliono restare nella Capitale. A confermarlo è stato anche il loro agente, Beppe Riso, ai microfoni di SkySport: manca solo la formalizzazione dei documenti, ma il rinnovo dei due leader è sempre più vicino.