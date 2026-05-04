Si avvia alla conclusione un weekend da sogno per la Roma: il pareggio di Como e Juventus, la sconfitta del Milan e il successo giallorosso contro la Fiorentina rilanciano le ambizioni della squadra di Gasperini. Con questa vittoria, la Champions torna a un solo punto di distanza. A tre giornate dalla fine, tutto resta aperto: servirà un finale perfetto, con l’obiettivo di vincerle tutte e poi guardare anche ai risultati delle rivali. La Roma è a 64 punti, la Juventus a 65 e il Milan a 67: la corsa è serrata e sarà il calendario a definire le reali possibilità dei giallorossi.
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Roma, si avvicina il sogno Champions: il calendario a confronto con Milan, Juve e Como
Corsa Champions: il calendario a confronto—
Archiviata ormai la vittoria contro la Fiorentina, la Roma può guardare al futuro, con un solo punto di distanza dalla Juventus. Il calendario appare benevolo, ma c’è una sfida che sfugge a ogni logica: il derby contro la Lazio. In partite così non contano classifica o valori, è sempre una gara a sé. I biancocelesti possono rappresentare la vera antagonista nella corsa Champions dei giallorossi. Prima del derby, però, la sfida col Parma(trasferta). Poi l'ultima giornata in casa del Verona. C'è da fare una considerazione: anche vincendole tutte, la squadra di Gasperini dovrà sperare in un altro passo falso della Juventus. I bianconeri, a loro volta, avranno un derby all’ultima giornata contro il Torino. Prima affronteranno il Lecce, in piena lotta salvezza, e la Fiorentina. Il Milan, invece, se la vedrà con Atalanta, Genoa e Cagliari. Più defilato, ma ancora in corsa, il Como di Fabregas, che sulla carta ha un calendario più semplice: Verona in trasferta, Parma in casa e Cremonese ancora fuori. Dalla prossima settimana i calcoli saranno ancora più aggiornati. Intanto Gasperini continua a sognare una qualificazione in Champions che, fino a poco tempo fa, sembrava soltanto un miraggio.
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