Roma, si avvicina il sogno Champions: il calendario a confronto con Milan, Juve e Como

Si avvia alla conclusione un weekend da sogno per la Roma: il pareggio di Como e Juventus, la sconfitta del Milan e il successo giallorosso contro la Fiorentina rilanciano le ambizioni della squadra di Gasperini. Con questa vittoria, la Champions torna a un solo punto di distanza. A tre giornate dalla fine, tutto resta aperto: servirà un finale perfetto, con l’obiettivo di vincerle tutte e poi guardare anche ai risultati delle rivali. La Roma è a 64 punti, la Juventus a 65 e il Milan a 67: la corsa è serrata e sarà il calendario a definire le reali possibilità dei giallorossi.