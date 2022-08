Zaniolo al ristorante dopo lo stadio. Due sere prima cena Cristante-Romagnoli

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo il prima possibile e aiutare i compagni di squadra. La sua assenza si sta facendo sentire, soprattutto contro la Juventus, e Mourinho non vede l'ora di riaverlo a disposizione. Nel frattempo il calciatore, dopo aver gioito insieme a tutto lo stadio per la bella vittoria contro il Monza, ha cenato nel noto ristorante della Capitale "Hostaria da Pietro", dove nei giorni scorsi aveva fatto visita anche Bryan Cristante insieme al difensore biancoceleste, ex Roma, Alessio Romagnoli. I due sono stati immortalati in una foto insieme, anche se non è chiaro la presenza allo stesso tavolo. Il dettaglio su Zaniolo che non è passato inosservato è chiaramente il tutore, molto visibile, sulla spalla sinistra del giocatore. Il rientro del 22 giallorosso è previsto per il match contro l'Atalanta del prossimo 18 novembre.