Roma, si avvicina la cessione del club. Uno dei legali di Friedkin Group: “Si può chiudere il 26”

La Roma e Dan Friedkin si avvicinano. Il magnate texano ha trovato un accordo di massima con James Pallotta per la cessione della società giallorossa dopo aver completato la due diligence ed entro la prossima settimana si dovrebbe arrivare alla conclusione. Uno dei legali del Friedkin Group ha rivelato a ‘romapress.net’: “Si chiuderà chiaramente entro il 31, anche entro il 26. Ci sono diverse proprietà che cambiano di mano, tutto questo mese è servito per mettere tutto in ordine. Mi darei un’altra settimana per un quadro più preciso, ma una chiusura il 26 gennaio sembra plausibile”.