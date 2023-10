Roma show in Europa: Servette ko 4-0. Lukaku e Belotti decisivi, Pellegrini gol e stop

I giallorossi volano a 6 punti nel girone. Domenica la sfida con il Cagliari. Mou in ansia per le condizioni di Pellegrini

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma batte il Servette 4-0 grazie al solito Lukaku, e ai gol di Belotti (doppietta) e Pellegrini. Serata dolce a metà per il capitano che ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio poco dopo la rete del 3-0. Mourinho lascia fuori Zalewski e sceglie El Shaarawy sulla sinistra. Mentre a destra gioca Celik. Il terzino turco è l'autore dell'assist per Big Rom che nel primo tempo mette a referto il suo quinto gol stagionale. Provvidenziale la rete del belga poiché gli svizzeri poco prima avevano rischiato due volte di andare in vantaggio. Nella ripresa entra Pellegrini ed è subito decisivo con un gol e un assit per Belotti. Ma la serata del capitano giallorosso finisce al 56': Lorenzo è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al 59' il Gallo dagli sviluppi di un corner mette a referto la sua doppietta personale. I giallorossi vanno a 6 punti nel girone e si giocheranno il primo posto contro lo Slavia Praga il 26 ottobre. Domenica il match contro il Cagliari alle ore 18.

Lukaku decide il primo tempo: Roma avanti 1-0 — Mourinho sceglie a sorpresa Celik sulla destra. Davanti la coppia Belotti-Lukaku, in mezzo al campo Aouar. La prima occasione è per il Servette dopo neanche un minuto. Cristante sbaglia e viene anticipato da Bedia in area di rigore. L'attaccante calcia da ottima posizione ma non centra lo specchio della porta. Al 10' sono ancora gli svizzeri ad andare a un passo dal vantaggio: tiro di Stevanovic e la palla fa la barba al palo dopo una deviazione di Bryan. La Roma fa male al primo acuto. Belotti recupera un ottimo pallone sulla trequarti, serve Celik che trova al centro dell'area Lukaku. Big Rom non colpisce bene, ma riesce lo stesso a siglare al 22' il suo quinto gol stagionale.

Al 29' il belga va a un passo dal raddoppio. Paredes lo serve da calcio punizione e lui anticipa Frick col sinistro ma spara alto. Altra chance per l'ex Inter al tramonto del primo tempo. Belotti lo trova in ottima posizione. Lukaku calcia col destro a botta sicura, ma un difensore del Servette salva tutto. Le squadre dopo un minuto di recupero vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

La Roma vola in Europa: Servette ko 4-0, ansia per Pellegrini — Mourinho effettua subito un cambio nel secondo tempo: entra Pellegrini ed esce Aouae. Dopo pochi secondi la Roma va sul 2-0. Il capitano è subito protagonista: serve di testa Belotti che incrocia col sinistro e fa 2-0. Al 52' arriva anche il tris. Secondo assist di serata per Celik che trova il numero 7 in mezzo all'area di rigore. Pellegrini con il piatto destro la piazza all'angolino. Sfortunato Lorenzo che poco dopo è costretto a chiedere il cambio per un problema al flessore. Al 59' il Gallo cala il poker: cross di Paredes e il numero 11 di testa sigla la seconda doppietta della sua annata. Qualche istante più tardi ci prova Ndicka di testa, ma Frick è bravo a respingere con i pugni. I giallorossi controllano il match senza problemi fino alla fine e vincono 4-0. Domenica la sfida con il Cagliari, poi la sosta per le nazionali.

Roma-Servette 4-0, il tabellino — ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini (64' Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (76' D'Alessio), Paredes, Aouar (46' Pellegrini, 56' Pagano), El Shaarawy; Belotti, Lukaku (64' Zalewski). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Karsdorp, Pellegrini, Pagano, Zalewski, Dybala, Pisilli, Mannini, Joao Costa, D'Alessio. Allenatore: Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Frick, Mazikou, Severin, Vouilloz, Tsunemoto; Kutesa (64' Guillemenot), Ondoua, Antunes (64' Cognat), Stevanovic; Bedia, Crivelli (64' Bolla). A disposizione: Mall, Besson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla. Allenatore: Weiler.

Arbitro: Pajac (Croazia) Assistenti: Mihalj-Durak Quarto Uomo: Kolaric Var: Bebek AVar: Martinez

Marcatori: 22' Lukaku (R), 46', 59' Belotti (R), 52' Pellegrini (R)

Ammoniti: Ondoua (S),

Spettatori: 55.764

