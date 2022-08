Roma-Shakhtar, ucraini in campo con i nomi delle città bombardate sulla maglia

Splendida iniziativa da parte della squadra si Jovicevic per promuovere la fine del conflitto in terra ucraina

L'amichevole di questa sera tra Roma e Shakhtar Donetsk è anche una partita a sostegno della pace in Ucraina. Proprio per questa motivazione, la squadra ospite scenderà in campo con i nomi delle città colpite dalla guerra sulla maglia (al posto dei classici cognomi dei calciatori). Una scelta solidale testimoniata dallo Shakthar stesso con un tweet sul proprio profilo ufficiale.