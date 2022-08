Roma-Shakhtar, le formazioni ufficiali di Mourinho e Jovicevic

Alle 20:45 la Roma scende in campo per la prima volta nella nuova stagione allo Stadio Olimpico. La squadra di Mourinho affronta lo Shakhtar Donetsk in una partita di beneficenza per la pace in Ucraina, il cui ricavato andrà proprio a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. Per i tifosi è l'occasione di vedere all'opera per la prima volta a 'casa loro' i nuovi acquisti Matic, Dybala, Celik e ovviamente Wijnaldum. In un Olimpico già sold out, i giallorossi indossano per la prima volta la seconda maglia bianca presentata ufficialmente oggi.