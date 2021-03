Roma-Shakhtar, il programma della vigilia: mercoledì rifinitura alle 11.15, conferenza alle 14

Per qualche ora i pensieri di Fonseca e di tutto l’ambiente Roma saranno sul Genoa, ma da domani alle 14.30 circa sarà già il momento di dedicarsi allo Shakhtar Donetsk. Giovedì alle 21 all’Olimpico è infatti in programma l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Già ufficiale il programma della vigilia: alle 11.15 la rifinitura di Mkhitaryan e compagni nel centro sportivo di Trigoria, alle 14 la conferenza di Fonseca e di un calciatore dalla sala stampa. Gli ucraini invece arriveranno in mattinata a Roma: per loro conferenza di Castro alle 17.20 e poi subito dopo alle 18 la conferenza all’Olimpico.

Fonseca non avrà sicuramente due giocatori fondamentali come Veretout e Dzeko, fermi per i rispettivi infortuni. Già domani però spera di avere buone indicazioni da Smalling e magari di riabbracciare Ibanez per tornare a schierare la difesa titolare, spostando Cristante in mezzo al campo.