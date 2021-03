Roma-Shakhtar, Fonseca perde Mkhitaryan per un problema al polpaccio: entra Mayoral

Sostituzione al minuto 35 di Roma-Shakhtar Donetsk. Fonseca perde per un infortunio muscolare Henrikh Mkhitaryan, costretto a far posto a Borja Mayoral. L’armeno, ex della sfida, nell’effettuare un pallonetto dalla distanza ha accusato un problema al polpaccio destro e, dopo aver provato a continuare, ha deciso di abbandonare il campo.

C’è ora apprensione in casa Roma, dal momento che la formazione giallorossa, nei prossimi sette giorni, dovrà affrontare Parma e di nuovo Shakhtar. Domani il trequartista, che si è seduto in panchina con il ghiaccio, svolgerà i consueti esami per verificare l’entità dell’infortunio.