Roma-Shakhtar è sold-out: esauriti anche i distinti nord-ovest

Roma-Shakhtar Donetsk è sold-out. Nella giornata di oggi sono stati esauriti anche gli ultimi biglietti in distinti nord-ovest e in Monte Mario. La partita di domenica prossima, dunque, avrà uno stadio Olimpico pieno di tifosi giallorossi. Nel match contro il club ucraino è prevista la presentazione della rosa della Roma per la stagione 2022/2023 e quella del nuovo acquisto arrivato oggi, Wijnaldum. Tra il primo e il secondo tempo della gara è prevista anche una mini-esibizione di Blanco.