Roma-Shakhtar Donetsk, la moviola: Pellegrini lanciato a rete, ma per Dias è fuorigioco – LIVE

Riparte l’avventura europea della Roma, impegnata oggi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: di fronte ai giallorossi lo Shakhtar Donetsk. La sfida, iniziata alle ore 21, è arbitrata dal direttore di gara portoghese Artur Dias; al VAR un altro lusitano, Joao Pinheiro. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale:

Arbitro: Artur Dias

Assistenti: Rui Tavares, Paulo Soares

Quarto arbitro: Tiago Martins

VAR: João Pinheiro

Assistente VAR: Luis Godinh

10′ – Grande azione della Roma conclusa dall’inserimento per vie centrali di Pellegrini, che a tu per tu con Trubin calcia sfiorando il gol del vantaggio. Il direttore di gara segnala però la posizione irregolare del centrocampista giallorosso, al di là dall’ultimo difensore per una questione di centimetri