L’Uefa ha comunicato gli orari delle due sfide degli ottavi di finale di Europa League. La Roma giocherà l’andata in casa l’11 marzo. Le due squadre scenderanno in campo nella seconda fascia oraria, quella delle 21. Il ritorno invece, fissato alla settimana dopo (il 18 marzo), si giocherà alle 18.55. Un bene per la Roma, che potrà tornare prima nella capitale e proiettarsi con più tranquillità al match successivo con il Napoli, in programma domenica 21 alle 20.45.