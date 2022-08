Roma-Shakhtar: aperta la vendita per i distinti nord ovest. Attesi 60mila tifosi

Per permettere al maggior numero possibile di romanisti di non perdersi il debutto stagionale casalingo della squadra, la Società ha deciso di aprire anche il settore Distinti Nord Ovest, normalmente deputato ad accogliere i tifosi ospiti

I tifosi della Roma confermano come sempre il loro amore e supporto per la squadra. Domenica 7 agosto alle 20:45 la squadra di Mourinho sfiderà in amichevole lo Shakhtar Donetsk e verrà presentata all'Olimpico. Come riportato dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società, è stato aperto anche il settore dei distinti nord ovest poiché sono attese più di 60mila persone.