Paredes: “Voglio vincere con questa maglia. Pronto per essere un leader della Roma”

Redazione

La conferenza stampa di Leandro Paredes alla vigilia di Roma-Servette che si giocherà giovedì 5 ottobre alle ore 21. Il centrocampista argentino è diventato fin dal suo arrivo uno dei fedelissimi di Mourinho e domani potrebbe giocare di nuovo titolare. L'ex Juventus non ha avuto una partenza facile e non ha svolto la preparazione con il PSG in estate. Gara dopo gara sta trovando la forma ideale.

LA CONFERENZA STAMPA DI PAREDES

Mourinho ha detto che ti ama. Cosa sta cambiando dopo la partita con il Genoa? “Prima di tutto ringrazio il mister. L’ho detto dopo il Frosinone che abbiamo margine per migliorare. Siamo forti e possiamo fare molto meglio e dobbiamo alzare il ritmo”.

È tornato dopo 6 anni. Che Roma ha trovato? È pronto per essere un leader? “Ho trovato una Roma cambiata e mi sento molto felice di essere qui non solo di essere in questa società ma anche di vivere a Roma. Anche la mia famiglia è molto contenta. Sono pronto per questa sfida. Amo Roma e farò di tutto per dare il mio massimo in ogni allenamento e ogni partita. Voglio vincere qualcosa con questa maglia”.

Come si trova in questo centrocampo? Che tipo di compagno è Cristante? "Mi trovo benissimo. Con lui abbiamo un centrocampo forte e ampio per fare bene. Sto bene con Bryan e con tutti, speriamo di fare il meglio possibile per la Roma".

Sei passato in squadre importati ma non eri al centro dell’attenzione. Questa cosa ti dà una spinta in più? “Contano tantissimo. Sono state bene qui, al PSG sono stati tre anni benissimo. Alla Juve è stato un anno complicato per me e per tutta la squadra. Appena sono arrivato a Roma il mister mi ha dato fiducia che per me è importante. Questo mi fa dare il massimo ogni giorno per me, per la squadra e per l’allenatore. Per me e per la Roma è un onore avere Mourinho come allenatore”.

A che livello senti il tuo grado di preparazione fisica? “Mi sento molto meglio rispetto a quando sono arrivato. Posso fare 90’ come col Frosinone. Ho parlato col mister, domani non vuole che faccio tanti minuti ma io voglio giocare. Per me è importante fare minuti per raggiungere il 100%”.

