Roma-Servette, Pizarro tifoso speciale. Il club lo elogia, De Rossi commenta col cuore

Ieri la Roma ha battuto il Servette 4-0 e in mezzo ai quasi 60mila dell'Olimpico c'era un ex calciatore giallorosso. Era presente David Pizarro e oggi il club lo ha elogiato sui social: "El Pek! Un ospite speciale ieri sera". Sotto al post è arrivato il commento di Daniele De Rossi che ha messo un cuore rosso. I due hanno condiviso insieme tantissime battaglie e sono stati i padroni del centrocampo della Roma dal 2006 al 2012. Hanno anche vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

