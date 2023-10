Roma-Servette, Olimpico da brividi: pelle d’oca per due commentatori svizzeri – VIDEO

L'atmosfera che si respira allo stadio Olimpico quando ci sono le partite della Roma è sempre spettacolare. Il momento dell'inno fa emozionare tutti e durante il match col Servette due commentatori svizzeri sono rimasti senza parole. I due giornalisti erano ripresi al momento di 'Roma,Roma, Roma" e i cronisti hanno fatto il gesto della pelle d'oca e dei brividi. Entrambi erano stupiti dalla passione e dal calore dei tifosi giallorossi. Il video ha fatto il giro del web in poche ore .

