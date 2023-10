Roma-Servette, l’Olimpico sarà una bolgia: nuovo sold out. Cancelli aperti alle 18.30

La Roma si prepara all'esordio europeo in casa dopo la trasferta contro lo Sheriff vinta 1-2. I giallorossi vogliono mettere in ghiaccio la qualificazione e i tre punti saranno fondamentali. All'Olimpico arriva il Servette e lo stadio sarà ancora una nuova sold out. La società aveva a disposizione posti in meno dopo le pesanti punizioni inflitte dalla Uefa a seguito della semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen. I cancelli apriranno alle ore 18.30. Inoltre, ci sarà un nuovo punto vendita mobile nel piazzale della Tribuna Tevere.