Roma-Servette, la moviola: ammoniti Ondoua e Douline negli ospiti

La Roma scende in campo per la seconda giornata del gruppo G di Europa League. Dopo la vittoria contro lo Sheriff, i giallorossi vanno a caccia di un altro successo importante in ottica classifica. L'avversario è il Servette che, invece, è uscita sconfitta dalla prima gara contro lo Slavia Praga. L'arbitro del match sarà il croato Igor Pajac. Gli assistenti Ivan Mihalj e Vedran Durak. Il quarto uomo è Patrick Kolarac. In sala Var, Ivan Bebek e Martinez Munuera.