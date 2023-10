Roma-Servette, debutta D’Alessio: ecco chi è il nuovo esordiente di Mourinho

Serata da ricordare per Francesco D'Alessio che, nei minuti finali del match contro il Servette, ha esordito per la prima volta in assoluto con la maglia della Roma. Il giocane calciatore giallorosso, classe 2004, è un altro dei talenti che José Mourinho ha promosso in prima squadra, prelevandolo direttamente dalla Primavera. Proprio con la squadra di mister Guidi, lo scorso anno, è riuscito ad alzare al cielo la Coppa Italia di categoria, mentre nella stagione 20/21 ha conquistato lo scudetto con la formazione Under 17. Francesco ha messo più volte in mostra il suo talento ed è uno dei capisaldi della Roma Primavera. In questo avvio di stagione, in 4 partite disputate, ha già fornito due assist decisivi per i compagni. Il 19enne, ha anche un fratello gemello, Leonardo, che però ha deciso di intraprendere una strada diversa e scegliere di vestire la maglia del Milan. Per Francesco, invece, questa sera è iniziata una nuova storia tutta giallorossa. Al triplice fischio del direttore di gara, D'Alessio è stato abbracciato da tutti i compagni di squadra, ma quello con la quale si è soffermato di più è stato Romelu Lukaku. Il belga sa di essere un leader per questi ragazzi e con i suoi consigli si può arrivare lontano. Il gigante e il bambino, esperienze diverse e anni diversi, accomunati dalla stessa voglia di prendersi la Roma.