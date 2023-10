Roma-Servette, debutta il nuovo sponsor: Riyadh Season sarà sulle maglie

Il nuovo main sponsor porterà nella casse dei giallorossi 25 milioni in due anni e verranno aperti degli store in Arabia Saudita

La Roma ieri ha ufficializzato la partnership con Riyadh Season. Il nuovo main sponsor porterà nella casse dei giallorossi 25 milioni in due anni e verranno aperti degli store in Arabia Saudita. Il club giallorosso aveva fatto subito richiesta alla Uefa per poter debuttare questa sera con la scritta applicata sulla maglia. È arrivato l'ok e contro il Servette il marchio farà il suo esordio e il club saluta 'SPQR'. La squadra di Mourinho scenderà in campo alle ore 21. L'obiettivo è conquistare la seconda vittoria di fila dopo quella col Frosinone ottenuta all'Olimpico domenica.