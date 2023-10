Roma-Servette, arbitra il croato Pajac

Squadra totalmente croata giovedì sera in Roma-Servette all'Olimpico, ad eccezione dell'AVar spagnolo Martinez Munuera

Sarà il croato Igor Pajac ad arbitrare Roma-Servette, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dell' Europa League. Per la sfida dell'Olimpico, gli assistenti saranno invece i connazionali Ivan Mihalj e Vedran Durak. Patrik Kolaric e Ivan Bebek, anche loro croati, saranno rispettivamente IV Uomo e Var mentre l'assistente Var sarà lo spagnolo Juan Martinez Munuera. Sarà il primo incrocio tra Pajac e la Roma, ma c'è un precedente con la Fiorentina nel preliminare di Conference League giocato (e perso 1-0) dai viola contro il Rapid Vienna lo scorso 24 agosto.

