Roma senza vittorie da 4 gare: vince l’Inter 2-0. La Champions passa dalla coppa

Mou ritrova Dybala nel finale, ma non basta. Giovedì ci sarà la semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma cade contro l'Inter e vede allontanarsi sempre di più le speranze di piazzarsi tra i primi 4 posti. La sfida dell'Olimpico è decisa dai gol di Dimarco e Lukaku: i nerazzurri passano 0-2. Mourinho non schiera Abraham dal 1' e prova la carta Belotti. Titolare anche CamaraPoche emozioni nel primo tempo, ma è l'Inter ad andare in vantaggio alla mezz'ora con Dimarco. Errore nella lettura difensiva da parte di Spinazzola. I giallorossi provano a reagire ma all'intervallo il risultato è di 0-1. Nel secondo tempo la Roma riesce poche volte ad essere pericolosa e al 74' arriva il raddoppio di Lukaku che sfrutta un grave errore di Ibanez. Ora per la Champions serve un miracolo. Giovedì la semifinale d'andata di Europa League col Leverkusen.

Dimarco porta avanti l'Inter: 0-1 all'intervallo — Mossa a sorpresa di Mourinho che schiera Belotti al posto di Abraham. Ancora fuori Dybala, c'è Camara a centrocampo. Primo lampo dei giallorossi dopo appena un minuto e mezzo. Zalewski serve al limite Pellegrini che calcia col destro, ma non centra lo specchio della porta per poco. Si affaccia l'Inter al 14': scambio tra Lukaku e Brozovic col croato che va alla conclusione ma c'è la deviazione decisiva di Cristante. Risponde ancora una volta il 7 giallorosso. Tiro di destro che viene respinto in angolo da Onana. Al 33' arriva il vantaggio dei nerazzurri. Palla in verticale di Brozovic per Dumfries, l'olandese serve in mezzo all'area Dimarco che sigla l'1-0. La prima frazione termina con l'Inter in vantaggio.

Vince l'Inter 2-0: il quarto posto si complica — La ripresa inizia senza cambi per Mourinho e Inzaghi. Al 57' Ibanez va a centimetri dal pareggio. Bellissimo il tiro del brasiliano che calcia in area ma Onana respinge in corner. Al 71' entra in campo Dybala per Bove. Al 74' un harakiri di Ibanez, l'ennesimo stagionale, regala il 2-0 ai nerazzurri. Lautaro trova Lukaku da solo davanti alla porta e sigla il 2-0 indisturbato. Al 78' Rui nega il tris a Brozovic riuscendo a parare in due tempi un tiro dalla distanza. Nei minuti altra grande chance per Martinez che colpisce in pieno la traversa. Poco prima del 90' Camara ha sul destro la palla del 2-1, ma spara alto da buona posizione. Dopo 6 minuti di recupero finisce il match. Giovedì la sfida col Leverkusen all'Olimpico.

Roma-Inter 0-2, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski (90' Missori), Camara (90' Tahirovic), Matic (90' Pisilli), Bove (71' Dybala), Spinazzola; Pellegrini; Belotti (74' Abraham). A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Missori, Keramitsis, Tahirovic, Pisilli, Wijnaldum, Dybala, Volpato, Falasca, Abraham, Solbakken, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Bastoni, Acerbi; Dumfries (59' Bellanova), Barella (82' Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (70' Mkhitaryan); Dimarco (70' Dimarco); Lukaku, Correa (59' Lautaro). A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Fontanarosa, Zanotti, Bellanova, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Imperiale-Bresmes. Quarto uomo: Colombo. Var: Di Paolo. AVar: Paganessi.

Marcatori: Dimarco 33' (I), Lukaku 74' (R)

Ammoniti: Mancini (R), Pellegrini(R), Lautaro (I), Spinazzola (R), Gagliardini (I)

Spattatori: 61.870