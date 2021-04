Roma, semifinale col Manchester United: ecco quando si gioca

I più pessimisti avranno riavvolto subito il nastro fino all’aprile 2007, quando Totti e compagni uscirono da Old Trafford con uno dei risultati peggiori della storia del club. Ma questa squadra sembra avere qualcosa di speciale dentro quando sente la musica d’Europa, e allora per un attimo i cattivi pensieri vanno via. La Roma sfiderà il Manchester United nella semifinale di Europa League: l’andata si giocherà in Inghilterra il 29 aprile alle 21, il ritorno in casa allo stadio Olimpico il 6 maggio. Una doppia occasione per centrare una finale europea che manca dal 1991: era l’allora coppa Uefa e la finale con l’Inter. Ma prima c’è da saltare in altissimo per superare l’ostacolo United.

Come gioca il Manchester United

Lo United di Solskjaer ha cominciato la stagione in Champions, ma è arrivato terzo nel girone con Psg e Lipsia. In Europa non ha mai perso: ha eliminato Real Sociedad ai sedicesimi, Milan agli ottavi con un pareggio e una vittoria (1-1 a Old Trafford e 1-0 a San Siro) e per ultimo il Granada ai quarti. In porta da anni c’è De Gea, la difesa titolare è con Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Shaw (tra i migliori in stagione). Ma se la retroguardia è il punto debole (anche se in Inghilterra ha la quarta miglior difesa con 34 gol subiti, quattro in meno della Roma in Serie A), dal centrocampo in su c’è talento a non finire.

Pogba e Matic sono i mediani nel centrocampo a due (ma gioca anche Fred, a lungo inseguito da Fonseca), poi Greenwood, il baby fenomeno del 2001 insieme alle tre star Bruno Fernandes, Rashford e Cavani. Solskjaer ha cambiato spesso scelte in mezzo e davanti, potendone ruotare tanti (da van de Beek a James o Mata): è stata questa la forza dei Red Devils, secondi in Premier alle spalle dell’irraggiungibile City. Dominio o contropiede: il tecnico si è spesso adattato all’avversario, e questa capacità ha permesso allo United di realizzare una delle migliori stagioni degli ultimi anni. In Europa League sanno come si vince: hanno trionfato nel 2017 in finale con l’Ajax. I giocatori decisivi? Mkhitaryan e Smalling, che ritroveranno da ex.

I precedenti tra Roma e United

Roma e Manchester United si sono incrociate sei volte, sempre in Champions: nel 2007 i giallorossi vinsero l’andata 2-1 all’Olimpico per poi perdere 7-1 al ritorno ai quarti di finale. L’anno successivo quattro sfide in un stagione: prima ai gironi (1-0 a Old Trafford, 1-1 all’Olimpico) e poi ancora ai quarti di finale. In quel caso la Roma perse 2-0 l’andata all’Olimpico. Al ritorno il rigore sbagliato da De Rossi che avrebbe riaperto il match e il discorso qualificazione. Alla fine finì 1-0 per la squadra di Manchester.