Roma, seduta pomeridiana di scarico: lavoro atletico su rapidità e potenziamento

I giallorossi subito in campo dopo l'1-1 col Porto: a due giorni dal Siviglia, seduta incentrata sulla parte atletica

La Roma è tornata subito ad allenarsi dopo il pareggio di ieri sera in amichevole contro il Porto. Come di consueto dopo una partita, i giallorossi di José Mourinho sono scesi in campo nel quarto giorno di ritiro portoghese per effettuare una seduta di scarico, a due giorni dall'ennesima amichevole prevista sabato alle 18.30 contro il Siviglia a Faro. Lo Special One e il suo staff si sono concentrati in particolare sul lavoro atletico, con l'ausilio in particolare di pesi ed elastici per potenziare anche le braccia. Poi i giocatori della Roma si sono esercitati sulla rapidità dei piedi e delle gambe, con esercizi a ostacoli dedicati. Un allenamento pomeridiano caratterizzato anche dal buon umore, i sorrisi davanti alla telecamera e durante gli esercizi sono stati ancora una volta il leit motiv della squadra di Mourinho. Lo aveva detto lo Special One, la sua Roma deve anche divertirsi.